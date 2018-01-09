Dehşet saçtı! Arkadaşını bıçakladı sonra boğazını kesti

Bursa'da 48 yaşındaki Yılmaz Koçak, birlikte içki içtiği arkadaşı 57 yaşındaki Celil Tükenmez´i, çıkan tartışmanın ardından çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında önce kalbinden bıçakladı, ardından boğazını keserek öldürdü. Olaydan sonra kaçmak isterken çevredekilerin yakalayıp linç etmek istediği zanlı Koçak'ı, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı.

Olay bu akşam saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam semtindeki parkta meydana geldi. Bankta birlikte alkol alan Yılmaz Koçak ve Celil Tükenmez arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında vatandaşların ayırmak isteği ikili birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Kavga sırasında Yılmaz Koçak üzerinde bulunan ekmek bıçağını çıkararak çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Celil Tükenmez´in kalbine saplayıp, ardından kanlar içerisinde yerde yatan arkadaşının boğazını kesti.

Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekipleri ve polise bildirdiler. Bu arada arkadaşını öldürdüğü bıçakla arbede sırasında kendisi de yaralanan Yılmaz Koçak, olaydan sonra kaçmak isterken, parkta bulunanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri Celil Tükenmez´in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise vatandaşların linç etmek istediği zanlı Koçak’ı öfkeli kalabalığın elinden kurtararak, tedavisi için Muradiye Devlet Hastanesi´ne götürdü.

CİNAYET SUÇUNDAN CEZAEVİNDEN 8 AY ÖNCE TAHLİYE OLDU

Ölen Celil Tükenmez´in kasten adam öldürme suçundan 26 yıl cezaevinde kaldığı ve 8 ay önce de denetimli serbestlik yasasından faydalanarak tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞMUŞLAR

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi’ndeki parkta birlikte içki içtikten sonra çıkan tartışma sonucu işlenen cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yapılan araştırmada tarafların alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ve ortak arkadaşları tarafından barışmak amacıyla buluşturulduğu belirlendi. İddiaya göre ortak arkadaşlarının yanlarından ayrılması ile içki içmeye başlayan Tükenmez ile Koçak kavga etmeye başladı. Yumruklaşmanın ardından Yılmaz Koçak, belinden çıkardığı ekmek bıçağını Tükenmez’in kalbine sapladı. Daha sonra yere yığılan Tükenmez’in boğazını keserek kaçmaya başladı.

VATANDAŞLAR KAFASINA TUĞLA FIRLATIP BAYILTMIŞ

Cinayet anına şahit olan çevredeki vatandaşlar, bıçağı olay yerinde bırakıp kaçan Yılmaz Koçak’ı kovalamaya başladı. Vatandaşların fırlattığı tuğların başına isabet ettiği Koçak, dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten düşmesi sonucu bayıldı. Bu sırada bölgeye gelen polis ekipleri linç edilmek istenen Koçak’ı öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Yaralı olan Koçak, Bursa Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26 YIL ÖNCE BOĞAZ KESEREK CİNAYET İŞLEMİŞ

Bu arada boğazı kesilerek öldürülen Celil Tükenmez’in, benzer bir cinayet nedeniyle 26 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. 1991 yılında tartıştığı bir kişinin boğazını keserek öldüren Tükenmez’in, 26 yıl 5 ay cezaevinde kaldığı ve 5 ay önce denetlimli serbestlik yasası ile serbest kaldığı anlaşıldı. Koçak, Orman Bölge Müdürlüğü’nde marangoz olarak görev yaptığı belirtildi. DHA