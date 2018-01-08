Maslak’ta trafiği felç eden kaza

Büyükdere Caddesi İTÜ Ayazağa kampüsü önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken tek şeride düşen yolda trafik felç oldu. Trafik yoğunluğu kuyruğu Balmumcu'ya kadar uzandı

Büyükdere Caddesi Maslak-Hacıosman yönünde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken trafiğin açılması için çalışmalar sürüyor.

