Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Maslak’ta trafiği felç eden kaza

Büyükdere Caddesi İTÜ Ayazağa kampüsü önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken tek şeride düşen yolda trafik felç oldu. Trafik yoğunluğu kuyruğu Balmumcu'ya kadar uzandı

10:338 Ocak 2018
Haberler Gündem
Maslak’ta trafiği felç eden kaza
Büyükdere Caddesi İTÜ Ayazağa kampüsü önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken tek şeride düşen yolda trafik felç oldu. Trafik yoğunluğu kuyruğu Balmumcu'ya kadar uzandı

Büyükdere Caddesi Maslak-Hacıosman yönünde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken trafiğin açılması için çalışmalar sürüyor.
2

Son güncelleme: 11:1408.01.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar