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Münir Özkul hayatını kaybetti, sosyal medya sallandı: İnek Şaban, Güdük Necmi! Sigaraları söndürün Kel Mahmut geliyor…

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Özkul'un ölüm haberi sosyal medyada dakikalar içerisinde büyük ses getirdi.

12:295 Ocak 2018
Haberler Gündem
Münir Özkul hayatını kaybetti, sosyal medya sallandı: İnek Şaban, Güdük Necmi! Sigaraları söndürün Kel Mahmut geliyor…
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Özkul'un ölüm haberi sosyal medyada dakikalar içerisinde büyük ses getirdi.

Usta oyuncu Münir Özkul, 93 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın en büyük ustalarından olan Özkul’un ölüm haberi sosyal medyada dakikalar içerisinde en çok konuşulan konu oldu. Özkul için her an binlerce tweet atılıyor… İşte Özkul için atılan o tweetlerden bazıları…

Son güncelleme: 12:4005.01.2018
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