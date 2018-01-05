Münir Özkul hayatını kaybetti, sosyal medya sallandı: İnek Şaban, Güdük Necmi! Sigaraları söndürün Kel Mahmut geliyor…

Usta oyuncu Münir Özkul, 93 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın en büyük ustalarından olan Özkul’un ölüm haberi sosyal medyada dakikalar içerisinde en çok konuşulan konu oldu. Özkul için her an binlerce tweet atılıyor… İşte Özkul için atılan o tweetlerden bazıları…
Türk sinemasının tarihi çınarı Münir Özkul 93 yaşında hayata veda etti.
— ιѕтαηвℓυє’υη яєιѕ’ι (@PeSimiSTanbluee) 5 Ocak 2018
Bir çınar daha devrildi.
Çok sevdik, onlarla büyüdük, onlarla ağlayıp güldük.#MünirÖzkul rahmetler olsun…
— Kübra Çiftçi (@kbrcftci_) 5 Ocak 2018
Üstat Münir Özkul…
Cennette yer bul.
— Samet Demircan (@HayalistYazar) 5 Ocak 2018
2018 in ilk kaybı geldi devamı olmaması dileğiyle nur içinde yat büyük usta #MünirÖzkul
— atakanaydın (@atakanxaydin) 5 Ocak 2018
Münir Özkul vefat etmiş. Allah rahmet etsin Mahmut hocam…
— ONUR ÖZLÜ (@onurozluu) 5 Ocak 2018
Münir Özkul yine ölmüş ama insan inanamıyor
— Halil %86 Kynes (@p4ng0lin) 5 Ocak 2018
Münir Özkul vefat etmiş :( Rahat uyu Yaşar usta, kel mahmut…
— ♕ aRsi ♕ (@arsevik) 5 Ocak 2018
Hababam sınıfı müdürü Mahmut Hoca Münir Özkul vefat etti
Allah rahmet eylesin
— AntiparalelKadın (@berenzuhall) 5 Ocak 2018
Münir Özkul vefat etmiş. Çok üzüldüm. Bir Yeşilçamın efsanesi daha gitti.
— Aydın_Altınok (@aydin_altinok) 5 Ocak 2018
Hababam sınıfının Mahmut Hocası “Münir Özkul” hayatını kaybetti.
Rabbim rahmet eylesin pic.twitter.com/ZwS2gBaNJy
— Uğur Arslan