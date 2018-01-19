Son dakika… Afrin’e top atışları başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.

Türkiye’nin sınır içi ve dışı güvenliğini sağlamak için yapılan Afrin operasyonu hazırlığında sona gelindi. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın devamı niteliğinde olan olası operasyon için Mehmetçik tüm hazırlıklarını tamamladı. Tanklar namlulularını Afrin’e çevirdi. Jetler hazır kıta bekliyor. TSK, operasyonun düğmesine basmak için Ankara’dan gelecek talimatı bekliyor.

TOP ATIŞLARI BAŞLADI

Hatay’ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden en az 10 atış yapıldı. Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.