Ben karşının taksisiyim!

İstanbul gibi dünyanın en berbat trafiklerinden birine sahip bir şehirde ulaşım her yönüyle rezalet… Toplu taşımayı geçtim. Ortada yıllardır süren bir taksi rezaleti var.

Ne yolcular memnun, ne taksiciler. Kimsenin huzurlu olmadığı bir konuda neden düzenlemeler yapılmaz?

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Şehre birkaç yıl önce Uber diye bir şirket geldi. Her yıl büyümesini ve müşteri sayısını üçe-beşe katlaya katlaya gidiyor. Bu durum bile yetkilileri uyandırmaya yetmiyor! Belli ki şirket mevcut sistemden çok daha iyi işliyor, çok daha iyi yönetiliyor.

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Öncelikle bir taksi plakası maskaralığı var ki, yıllardır sürüp gidiyor. Fiyatı 1 milyon 500 bin liradan başlıyor. Birçok ünlünün onlarca taksi plakası var. Bu biliniyor, kimse ne alaka, ne oluyor, demiyor! Zira plaka sahiplerinin yüzde 95'i plakalarını kiraya veriyor, taksicilik yapmıyor.

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Sadece “taksicilik yapana plaka verilir” diye bir düzenlemeyi koysana uygulamaya… Kanuna koysana “plaka devredilemez” diye bir madde. Şoförleri soksana eğitime… Hiç değilse arada bir müşteri kılığına girip denetle. Saha araştırması yap. Kim uğraşacak? Verdim plakayı, saldım çayıra…

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İstanbul'da 6 milyon nüfusa sahipken 17 bin 500 taksi plakası vardı. Bugün geleni, gideni, turisti, 20 milyon nüfusa ev sahipliği yapıyor, plaka sayısı aynı! Sizin yapacağınız iş bu kadar olur!

Plaka sahibi ayda 7500 lirayı oturduğu yerden kazanıyor. Çileyi çeken şoförün yarım günde kazandığı ilk 250 lira zaten gidiyor masraflara ve plaka sahibi kodamana… Üzerini kazanacak ki eve ekmek götürecek. Köle gibi çalışıp taksiyi diğer şoföre devredecek.

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Bu şartlar altında gidip şoförden anlayışlı ve saygılı olması bekleniyor. Sonra kısa mesafe için almadı, trafik diye gitmedi, müşteri beğenmedi. Sağlam olsa bozulur psikolojisi…

Müşteri de haklı… Parasıyla rezil oluyor. Taksici istiyor ki binen herkes Bakırköy'den, Kartal'a gitsin. Müşteri önce kendini ve gideceği yeri beğendiriyor taksiciye… Kısa mesafe gitse ya azar işitiyor ya şoförün suratını çekiyor.

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Sonra da Uber nasıl bu kadar büyüyüp taksicilerin elinden iş kapıyor? Bir kere Uber sürücüsü taksiciden daha fazla para kazanıyor. Sıkı denetleniyor, eğitimden geçiriliyor. Yanlış yapanın lisansı iptal ediliyor. Gideceğin yer belli olunca ne kadar dolaştırırsa dolaştırsın aynı para ödeniyor. Yolcu aracın şoförünü puanlıyor. Uber 7/24 destek hattı sağlıyor. Sorun varsa çözmeye çalışıyor.

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Devlet ne yapıyor? Sadece alacağı paraya bakıyor. Taksi plakaları artık kimlerinse, düzenleme yapmaya eli gitmiyor. Görün, bakın ne olacak. Sistemi hiç düzeltmeye çalışmayacak. Gidip Uber'i de yasaklayacak. Yönetimde malzeme bu olunca başka ne yapacak?