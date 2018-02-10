Ya, “indir dedin, indirdim” derse?

Merkez Bankası Başkanı'nı, Saray'a çağırıp; “indirin şu faizleri” diyor ya… Merkez Bankası Başkanı olsam, emir telaki ederim faizleri sıfıra çekerim! “İndir dedin, işte indirdim!” derim. Seni mi çekeceğim? Sonrasını o düşünsün.

On beş yıldır aynı nakarat; “Faizler düşürülmeli!” Kime söylüyor bunu? Ülkeyi ben mi yönetiyorum? Burada da kalmıyor; “Faizler düşerse üretim artar, ihracat artar, bankalar değil halk kazanır.” Doğru… Düşür o zaman faizi!

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“Vatan satmak yüksek faizle olur!” demişti. Kimdi bu vatanı satan? Bankalar yabancılara satılırken seslerini çıkartmayanı biliyoruz. Yabancı bankaların da vatanı burası olmadığına göre…

Biz bu işin ithalatını, ihracatını yeri geliyor imalatını yapıyoruz demekle olmaz bu iş! Herkese miting meydanında, ne desen alkışlayan muamelesi yapamazsın.

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Size işin gerçeğini anlatayım. Türkiye'de faizlerin düşeceğine dair en ufak bir emare yok. Yani? Faizler düşmez! Ağzınla kuş tut yine düşmez.

Çok basit bir gerçek var. Türkiye'de ekonomi gerçekten iyiye gitse faizler düşer. Ekonomi kötüye gidiyor ki artıyor. Faiz oranını Merkez Bankası belirlemez. Serbest piyasa belirler. Merkez Bankası da piyasaya uyum sağlar, dengeyi tutturmaya bakar.

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Faiz; enflasyonla, tasarruf oranıyla, cari dengeyle, bütçe açığıyla, siyasetle, dış politikayla, beklentilerle ve daha onlarca şeyle alakalıdır.

Peki, neden acil faiz düşürülmeli? Sebep seçim mi? Yoksa gönül rahatlığıyla borçlanabilmemiz için mi? Yatırımları mı artırmak istiyorsun? Sürekli vergilerin artığı bir ortamda bunun olacağına hakikaten inanıyor musun? Vergi indirimi neden yapmıyorsun?

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Bakın yıl 2005… Türkiye yıllık milli getirinin yüzde 27'si kadar kredi vermiş. 2016'ya geldiğimizde bu tablo hayli değişmiş. Oran ülkenin yıllık milli gelirinin yüzde 67'sine yükselmiş.

Kredi alabileceklerin yüzde 80'i borca girmiş. Bankalar topladıkları 100 lira için 140 lira kredi vermiş. Bu da mı yetmemiş?

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Türkiye son bir yıldır yüksek faizin ekmeğini yiyor. İnandırıcı olmasa da yüzde 11 büyüme hangi kaynakla gerçekleşti? Doların artışının durdurulması ve sakinleşmesi nasıl sağlandı? İhracat artışı? Ya sıcak paranın aşkı?

Hepsi yüksek faiz sayesinde oldu. Hatta yüksek faizle krediyi Hazine “ver” dedi, “kefili de benim” diye ekledi. Atık o kaynak bitti!

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Türkiye'de para yok. Faiz yüksek olmasa neden gelsin bu kadar para? Az, buz değil, geçen yıl gelişen ülkelere 300 milyar dolar para aktı. Bize de kıyısından uğradı.

Şimdi durum öyle bir hal aldı ki, gelmek için daha yüksek faiz istiyorlar. İhtiyacımız olduğunu biliyorlar. Zira ekonomi artık bu faizi kaldıramıyor. Sahte kabadayılığı da ben kaldıramıyorum!