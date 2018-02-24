Yorumsuz bir yazı!

Genelkurmay eski Başkanı İlker Baş­buğ, “Zeytin Dalı Harekatı” başladı­ğında özelikle kendileri şehit oluyor gibi görüntü veren liderleri ve parti yöne­ticilerini işaret etmiş, “siyasete alet etmeyin…” demişti. Karşılığını iktidar partisi sözcülerinden “seni yeniden hapse attırırız…” diye yorumlanacak tehdit dolu cümleler ile almıştı.

Yorumsuz bilgiler yazacağım.

Yorumu size bırakacağım.

Bu bilgileri bir eski milletvekili ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Oku­yan'ın yaptığı bir açıklamadan yeni öğrendim. Bir TV kanalında sesli canlı anlatmış. Yaşar Okuyan, MHP ve Ülkü Ocakları kökeninden gelme, 1980 Darbesi sonrası “İdamdan yargılan­mış” biridir. Sosyal Güvenlik Bakanlığı sırasında “ilaç şirketlerinin SSK'yı soymalarına karşı kararlı ve sonuç alan” politikanın takipçisi olduğunu herkes takdir etmişti.

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Yaşar Okuyan, önce bilgileri nasıl elde ettiğini anlatıyor.

Şöyle olmuş: CHP Bolu Milletveki­li Tanju Özcan Meclis'te Milli Savunma Bakanı cevaplasın diye bir soru öner­gesi vermiş ve “Yılda kaç kişi çürük raporu aldı, kaç kişi bedeli asker­lik faslından askerlik yapmadan, terhis oldu ve çürük raporu alan­ların içinde iktidar partisi başkanı, başbakanı, bakan, milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı olmuşların yakınlarından kimler var?..” diye sormuş. Tanju Özcan, aldığı cevapları Meclis'te dile getirmiş. Yaşar Okuyan bu listeyi ve olanları şöyle açıklıyor:

“2015 yılında:

57 bin 903 kişi.

2016 yılında:

66 bin 370 kişi.

2017'nin ilk 7 ayında:

30 bin kişi çürük raporu almış. Yani 2.5 yılda 150 bin kişiden fazla askerlik çağına gelmiş insanımız ya çürük raporu alarak ya da para ödeyip 21 günlük bedelli yoluyla askerlikten yırtmış. Çürük raporu alanların büyük bölümü de “aynı hastaneden” almışlar ki, bu da cevaplanması gereken bir durumdur.

Şimdi gelelim listeye!

Listede 279 isim var.

Bunlar iktidar partisi AKP'nin önde gelenlerinin, genel başkanın, başbakan­lık, bakanlık, milletvekilliği, parti il ve ilçe başkanlığı yapmış olanlarının oğul­ları, kardeşleri, yeğenleri ve yakınlarının isimleridir.

Hepsini sayamayacağım.

Çünkü vaktimiz yok.

AKP Genel Başkanı, “Zeytin Dalı Harekatı” başladığında; “Toprağın vatan olması için şehide ve gaziye ihtiyacı var” demişti. Bu yüzden ben bu 276 isimli liste içinden sadece AKP önde gelenlerinin ya çürük raporu almış ya da bedelli olmuşları sayacağım.

AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 2 oğlu ve damadı, eski Başbakan Ah­met Davoğlu'nun damadı, eski Bakan Bülent Arınç'ın oğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yeğeni, eski Bakan Faruk Çelik'in oğlu, eski İçişleri Bakanı Ça­vuşoğlu'nun yeğeni, eski Ticaret Bakanı Çağlayan'ın yeğeni, eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'in yeğeni, eski Milli Sa­vunma şimdi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yeğeni, şimdiki Milli Savunma Bakanı'nın 3 yeğeni, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 2 yeğeni, eski Orman Bakanı'nın oğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin 3 yeğeni, AKP Genel Sekreteri Hacı Hasan Sönmez'in damadı ile yeğeni, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nı uzunca süre yapmış, şimdi Milletvekili Aziz Babuşcu'nun yeğeni, AKP Sosyal İşler Sorumlusu Mazhar Bağlı'nın 2 yeğe­ni, AKP Grup Başkanvekiliği de yaptı Amasya Milletvekili ve benim de Ülkü Ocakları'ndan arkadaşım Mehmet Naci Bostancı'nın oğlu, Diyarbakır AKP eski Milletvekili İhsan Arslan'ın oğlu ile 2 yeğeni, Düzce Milletvekili İbrahim Kormaz'ın yeğeni… Liste böyle uzayıp gidiyor… Bütün bu oğullar, yeğenler, damatlar ya çürük raporu ya da bedelli yoluyla, askerlik yapmadılar…”

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Yaşar Okuyan'ın açıkladığı kadarıyla listeyi sizin de bilginiz olsun diye burada yayınlıyorum.

Yorumu size bırakıyorum.