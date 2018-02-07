Zalim dünya!

Askerlerimiz Suriye topraklarında kahra­manca çarpışıyor… Şehitlerimiz var… Dost denilen hain ülkelerin verdiği kalleş silahlarla tanklarımız vuruluyor. Terör çetesinin, çeliği delen roketleri hangi ülkeden aldığı merak ediliyor. Ne fark eder ki? Amerika, Alman­ya, Fransa veya Rusya… Bunlardan biri ya da hepsi olabilir!

Devletler kendi çıkarlarına bakarlar.

O ülkelerin tümü de aynı kafada, fırsatçı ülkelerdir.

Bizim durumumuz ne? Dünyada dostumuz kalmadı. Mutsuzuz!

“Mutluluk” denilince aklıma hep Romalı filozof Epiktetos'un sözleri gelir:

At şarkı söyleyememekten mutsuz mudur?

Hayır! Koşamadığı zaman mutsuzdur.

Köpek uçamamaktan mutsuz mudur?

Hayır, duyumsamaz olduğu zaman mutsuzdur.

İnsan, aslanları boğazlayamamaktan ve olağanüstü şeyler yapamamaktan mutsuz mudur?

Hayır, insan bunun için yaratılmış değildir.

İnsan ancak sevgiyi, dostluğu, adaleti, iyiliği, bağlılığı yitirdiği zaman, tabiatın onun ruhunda yarattığı tanrısal özellikler yok olduğu zaman mutsuzdur.”

Sözün özü, bu haşin dünyada iyi yönetim olmadıkça mutluluğu yakalamak çok zordur!