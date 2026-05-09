Afrika’nın en istikrarlı ekonomilerinden biri olarak gösterilen Mauritius, küresel sermayeyi adaya çekmek için "Altın Vize" (Golden Visa) programını resmen başlattı. Başbakan Navinchandra Ramgoolam tarafından duyurulan stratejik hamleyle, 1 milyon dolarlık yatırım yapmayı taahhüt eden yüksek gelirli 100 küresel yatırımcıya kapılar açılıyor.

Afrika’nın en zengin ikinci ülkesi konumunda bulunan ada ülkesi, bu yeni programla Mauritius’u dünya genelindeki zenginler için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Parlamentoda konuşan Başbakan Ramgoolam, huzurlu ve istikrarlı bir ortam arayan yatırımcıları ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaya davet etti. Program kapsamında yatırımcıların, ülkeye giriş yaptıkları ilk 12 ay içinde 1 milyon dolarlık sermaye girişi sağlaması şart koşuluyor.

Karşılığında ise iş dünyasına büyük esneklik sağlayan, iki yıl geçerli ve yenilenebilir çok girişli vize imkanı sunuluyor.

KÜRESEL ELİTLERİ ÜLKEYE DAVET EDİYOR

Kabine tarafından onaylanan program, sadece sermaye girişini değil, aynı zamanda teknolojik dönüşümü de hedefliyor. Altın Vize alacak kişilerin özellikle finansal teknolojiler (fintech), yapay zeka, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji gibi kritik sektörlere odaklanması bekleniyor.

Halihazırda 375 bin dolarlık gayrimenkul yatırımıyla oturma izni veren Mauritius, bu yeni vize türüyle yatırım fırsatlarını araştırmak isteyen küresel elitlere daha esnek bir hareket alanı tanıyor.

Şeker üretimine dayalı bir ekonomiden finans ve turizm devine dönüşen Mauritius, 2025 Küresel Barış Endeksi’ne göre üst üste 18. kez Afrika’nın en barışçıl ülkesi seçilmişti.

Ada, siyasi istikrarı ve düşük suç oranıyla sermayesi için "güvenli liman" arayanların ilk tercihlerinden biri haline geldi.