AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner’in vize başvurusunun reddi, uzun süredir yaşanan vize sorununu yeniden gündeme getirdi. Her yıl 100-170 bin civarında başvuru reddediliyor. Son 10 yılda 1.5 milyon Schengen başvurusuna ‘ret’ cevabı geldi. Vize bekleyenlerin büyükelçilik, konsolosluk ve aracı şirketlere ödediği toplam 511 milyon Euro (Güncel kur ile 27 milyar lira) yandı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı “Vatandaşımız vize randevusu bile alamıyor, alsa bile vize verilmiyor. Bunun sebebi de ülkemizdeki hukukun üstünlüğüyle ilgili yaşanan sorunlar. Başvuruya ret gelse de para geri ödenmiyor” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da sadece geçen yıl 170 bin Türk vatandaşının Schengen vize talebinin reddedildiğini, 13 milyon 600 bin Euro’nun yandığını söyledi.

SON DURAK KAPIKULE

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Hukuk devleti konusunda yaşadığımız sorunlar nedeniyle ülkemizin itibarı azalınca, pasaportumuzun itibarı da kalmıyor. Son durak Kapıkule oldu” dedi. Schengen vizesi için Türkiye’den 2022’de 778 bin, 2023’te 1 milyon 55 bin, 2024’te ise 1 milyon 173 bin başvuru yapıldı. 2010’da yüzde 3 olan vize ret oranı geçen yıl yüzde 16-17 seviyesine çıktı.

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici de “Çin’den sonra en çok vize talep eden ülkeyiz. Bulgaristan pasaportuna 178 ülke vize istemiyor’’ diye konuştu. Türk vatandaşlarından Japonya, Kore, Bahreyn, Doğu Timor, Ürdün, Togo, Kosova, Angola, Esvatini, Zambia, Tunus, Fas, Arnavutluk gibi ülkeler dışında tüm ülkeler vize istiyor.

Başvuru sayısı arttı yurt dışına çıkış zorlaştı

Şikayetler 1 ayda %38 arttı

- Çevrimiçi şikayet sitesinde yer alan yüzlerce kullanıcı yorumu, vize randevularının erişilemez hale geldiğini ve buna paralel olarak ‘karaborsa’ iddialarının yaygınlaştığını ortaya koydu. Konuyla ilgili şikayetlerin son bir ayda yüzde 38 arttığı görüldü. Vize randevuları için yapay zekanın da kullanıldığı ve randevuların 100 Euro’dan satıldığı belirtildi. Bilal Bilici, “Fırsatçılar dijital barikat kuruyor. Büyükelçilikler randevuyu açtığı anda özel algoritma, yazılım, bot hesaplarla otomatik olarak topluyor, sonra da satıyor” dedi.

11 Aralık 2015

Müjdenin üzerinden tam 10 yıl geçti

İktidara yakın medya, 11 Aralık 2015 tarihinde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Önü­müzdeki yıl ekim ayına kadar Türkiye vatandaşları Avru­pa’ya vizesiz seyahat edebilecekler, Schengen Bölgesine’’ açıklamasını manşetten duyurmuştu.