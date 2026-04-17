Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar çiftinin mutluluğu kısa sürdü. Çift 28 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı düğün yapmıştı. Düğünde Ural Kaspar'ın gergin halleri dikkat çekerken İrem Helvacıoğlu'nun da gelinliği çok yorum almıştı. EVLİLİKLERİ SONA ERDİ 2. Sayfa'da yer alan muhabir Akif Yaman'ın özel haberine göre; İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar çiftinin 1,5 yıllık evlikleri sona erdi. FOTOĞRAFLARI SİLDİ Boşanmanın ardından Helvacıoğlu’nun sosyal medya hesabında eşinin soyadı olan “Kaspar”ı kaldırdığı ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildiği görüldü. TÜRBE PAYLAŞIMI Boşanma haberleri sonrası İrem Helvacıoğlu'nun türbe paylaşımı dikkat çekti. Öte yandan İrem Helvacıoğlu’nun boşanma sonrası Hz. Yuşa Türbesi’ni ziyaret ettiği öğrenildi.





