Fransa’da 1 Mayıs 2026’dan itibaren bazı bölgelerde direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere yönelik cezalar artırılıyor. Yeni düzenleme kapsamında, ihlal tespit edildiğinde ehliyetin askıya alınması daha hızlı devreye sokulacak. Uygulamanın ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Fransa’da araç kullanırken telefonla konuşmak ya da cihazla işlem yapmak zaten yasak. Ancak yerel yönetimlerin aldığı yeni kararlarla bazı bölgelerde bu ihlale yönelik yaptırımlar daha da sertleştiriliyor. Yetkililer, bu adımın trafik güvenliğini artırmayı ve caydırıcılığı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

MEVCUT CEZALAR ZATEN AĞIRDI

Yürürlükteki kurallara göre direksiyon başında telefon kullanan sürücülere 135 euro para cezası kesiliyor ve ehliyetlerinden 3 puan düşülüyor. Ayrıca bazı durumlarda sürücü belgesinin geçici olarak askıya alınması da söz konusu olabiliyor.

Ancak bu yaptırım çoğunlukla başka trafik ihlalleriyle birlikte uygulanıyordu. Tek başına telefon kullanımı ise genellikle doğrudan ehliyetin askıya alınmasına yol açmıyordu.

BAZI BÖLGELERDE YAPTIRIMLAR SERTLEŞİYOR

1 Mayıs’tan itibaren bazı bölgelerde uygulama değişiyor. Özellikle Landes bölgesinde, direksiyon başında telefon kullanımı tek başına ehliyetin askıya alınması için yeterli kabul edilecek. Daha önce başlatılan bu uygulamanın artık daha sistemli şekilde uygulanacağı belirtiliyor.

Benzer düzenlemelerin Lot-et-Garonne, Pas-de-Calais ve Charente-Maritime bölgelerinde de hayata geçirildiği ya da kapsamının genişletildiği bildirildi. Böylece toplamda beş bölgede yaptırımların daha da ağırlaştırıldığı ifade ediliyor.

EHLİYETE EL KOYMA SÜRECİ HIZLANACAK

Yetkililer, kamuoyunda dile getirilen bazı iddiaların aksine telefon kullanımı nedeniyle ehliyetin kalıcı olarak iptal edilmesinin gündemde olmadığını vurguluyor. Ancak ihlalin ağırlığına göre geçici el koyma ve idari askıya alma işlemlerinin daha hızlı devreye alınacağı belirtiliyor.

Uzmanlara göre valilikler, acil durum prosedürleri kapsamında 72 saat içinde ehliyeti askıya alma yetkisine sahip.