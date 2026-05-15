Türkiye’de oyun alışkanlıkları hızla dönüşüyor. Oyun; rekabetin, sosyalleşmenin ve dijital deneyimin merkezinde konumlanırken, farklı yaş gruplarından kullanıcıların ekosisteme dahil olmasıyla oyuncu kitlesi genişliyor, beklentiler ise çeşitleniyor. Bu dönüşüm, oyun deneyimini performans, hız ve erişim odağında yeniden şekillendiriyor.

“Genişleyen oyuncu kitlesi beklentileri yeniden şekillendiriyor”

Türkiye’de oyun alışkanlıklarının çok hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu belirten Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman; “Türkiye’de oyun sektörü hızlı bir büyüme içinde. Oyuncu kitlesi genişliyor, daha çeşitli bir yapıya dönüşüyor. 2025 Türkiye Oyun Sektörü Raporu’na göre internet erişiminin yüzde 90’nın üzerine çıkması ve kadın oyuncu oranının yüzde 46’ya ulaşması, bu alanın artık çok daha kapsayıcı bir noktaya geldiğini gösteriyor. Bu büyüme, beklentileri de aynı hızda yukarı taşıyor” dedi.

“Amacımız oyuncuların ritmine en güçlü donanımlarla eşlik etmek”

Bugün oyuncular için bilgisayarların yalnızca bir cihaz olmadığını belirten Feray Karaman;

“Oyun deneyimi artık hız, performans ve kesintisizlik üzerine kurulu. Oyuncular bir yandan rekabet ederken bir yandan bağlantıda kalmak, içerik üretmek ve aynı anda birden fazla deneyimi yönetmek istiyor. Bu da donanım tarafında daha güçlü, daha dengeli ve sürdürülebilir bir performans ihtiyacını beraberinde getiriyor. Biz de ürün geliştirme yaklaşımımızı tam olarak bu kesintisiz güç beklentisi üzerine kuruyoruz. Bu doğrultuda Excalibur’da sunduğumuz RTX 50 serisi ekran kartları ve yapay zeka destekli DLSS 4.0 teknolojisiyle, oyuncuların en yüksek FPS ve akıcılık beklentisine doğrudan yanıt veriyoruz. Donanım gücünü, akıllı turbo soğutma sistemlerimizin sağladığı sessizlik ve serinlikle birleştiriyoruz. Böylece yüksek performansı her an kontrol altında tutarak, oyun keyfini kesintisiz bir verimliliğe dönüştürüyoruz. Amacımız, her seviyeden oyuncunun bu yüksek tempodaki ritmine en doğru ve en güçlü donanımlarla eşlik etmek” dedi.

Oyuncu beklentilerindeki bu dönüşüm, donanım tarafında da yeni bir standardı beraberinde getiriyor. Excalibur serisi, bu yeni standarda güçlü bir karşılık sunuyor.

Excalibur G920 ile maksimum performans

Türkiye’nin büyüyen oyuncu ekosisteminde en üst düzey donanım gücünü temsil eden Excalibur G920, dayanıklılığı ön planda tutan alüminyum tasarımı ve tamamen metal kasa yapısıyla profesyonel bir kullanım sunuyor. 2,5 kilogram hafifliği ve ince yapısıyla bu yüksek performansı her yere taşıma imkanı sağlayan cihaz, RTX 50 serisi ekran kartları ve yapay zeka destekli DLSS 4.0 teknolojisiyle yüksek grafikli oyunlarda maksimum FPS ve akıcılık sağlıyor. Serinin en gelişmişi olan akıllı turbo soğutma mimarisi; 2 adet 12V akıllı turbo fan ve 4 adet hava çıkış bölümüyle ısının yoğun yük altında dahi kontrol altında kalmasını sağlıyor. Bu yenilikçi sistem, yüksek fan bıçak sayısına rağmen 52 dB altındaki ultra sessiz çalışma yapısıyla gürültü kirliliği yaratmadan kesintisiz bir verimlilik sunuyor. G920’nin %100 DCI-P3 renk doğruluğuna sahip ekranı ise 500 NIT parlaklık değeriyle farklı ışık koşullarında dahi kusursuz bir görüntüleme performansı sergileyerek cihazı serinin zirvesine konumlandırıyor.

Excalibur G915 ile akıllı soğutma ve RTX 50 serisi bir arada

Rekabet avantajını teknik mükemmeliyetle birleştiren Excalibur G915, gücü alüminyum tasarımın zarafeti ve dayanıklılığıyla buluşturuyor. Sadece 20,5 mm inceliği ve tamamen metal, sağlam gövdesiyle profesyonel oyun performansını her yere taşıma imkanı sunan G915; RTX 50 serisi ekran kartları ve Intel’in hibrit mimarili işlemcileriyle en yüksek grafikli yapımlarda bile maksimum FPS ve akıcılık sağlıyor. Özellikle oyuncular için kritik olan 350 NIT yüksek parlaklık değerine sahip 16" ekranı, %100 sRGB renk doğruluğuyla her ışık koşulunda doyurucu ve kusursuz bir netlik sunarken; bu görsel kapasite, akıllı turbo soğutma sisteminin sağladığı optimize edilmiş hava akışı ve özel fan bıçak geometrisiyle destekleniyor. Bu ileri termal mühendislik sayesinde sistem, en yoğun rekabet anlarında bile sessiz, serin ve maksimum verimlilikte kalarak Türkiye’deki oyunculara hem mobil hem de üstün bir performans deneyimi vadediyor.

