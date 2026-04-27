Adana’da bir hatada 1 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet çalan Mahmut K. İsimli şahıs, kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından tespit edilip gözaltına alındı. İfadesinde “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim” diyerek suçlamayı reddeden şüpheli, tutuklanmaktan kaçamadı.

14 Nisan’da saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen Mahmut K., bir apartmanın bahçesinde park halindeki motosikletin yanına yaklaştı. Bir süre çevreyi kontrol eden Mahmut K., ardından gidon kilidini kırdığı motosikleti çaldı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah motosikletinin çalındığını fark eden A.G., durumu polise bildirdi. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

İKİ İLÇEDEN 4 VASITA ÇALMIŞ

Polisin detaylı çalışması sonucu, şüphelinin bir hafta içerisinde Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde 4 elektrikli bisiklet daha çaldığı saptandı.

Mahmut K. İsimli şüpheli emniyetteki ifadesinde “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Olay tarihlerinde, belirtilen yerlere hiç gitmedim” ifadelerini kullandı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.