İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

POMEM EĞİTİMİ 8 AY OLACAK

Yapılan düzelemeye göre, POMEM Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine eklenen geçici madde uyarınca, polis adaylarının eğitim-öğretim süresi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için toplam 8 ay olarak uygulanacak. Bu değişiklikle beraber Eylül ayında mezun olacak polis adayları Haziran ayında mezun olacak.

21 HAFTA OLARAK TATBİK EDİLECEK

Lise mezunu adayların eğitim gördüğü PMYO Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de yüksekokullardaki eğitim süresi belirlendi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre; 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olacak PMYO öğrencileri için eğitim-öğretim süresi toplam 21 hafta olarak tatbik edilecek.

İçişleri Bakanı tarafından yürütülecek olan her iki yönetmeliğin hükümleri, bugünden itibaren geçerli olacak.