Güney Kaliforniya'nın yoğun trafiğiyle ünlü ABD 101 karayolu, 2 Aralık 2026'da dünyanın en büyük vahşi yaşam köprüsüne ev sahipliği yapmaya başlayacak.

114 milyon dolara mal olan bu dev yapı, dağ aslanlarından vaşaklara kadar pek çok türün, binlerce aracın üzerinden güvenle geçmesini sağlayacak.

Bu proje, beton üzerine kondurulmuş birkaç saksı bitkisinden ibaret değil. Yaklaşık 13 dönümlük bir alanı dönüştüren bu yapı, doğanın bir parçası gibi tasarlandı.

Köprü, aşağıdan geçen 300 binden fazla aracın far ışıklarını ve gürültüsünü engellemek için özel duvarlarla donatıldı.

Geçitte yürüyüş yolu veya patika bulunmuyor; her şey hayvanların kendilerini doğal ortamlarında hissetmeleri için yerel bitkiler ve özel topraklarla dizayn edildi.

İnşaat tam bitmeden bile kelebekler, kuşlar ve küçük sürüngenler bu yeni alanı keşfetmeye başladı.

Projenin maliyeti, ilk hesaplanan 90 milyon doların üzerine çıkarak 114 milyon dolara ulaştı. Enflasyon ve artan inşaat maliyetlerine rağmen, projenin arkasındaki "iş matematiği" oldukça sağlam.

ABD genelinde vahşi yaşam kaynaklı trafik kazalarının yıllık ekonomik maliyeti 10 milyar doların üzerinde. Bu köprü, kazaları %90 oranında azaltarak hem canları kurtaracak hem de sigorta ve hasar maliyetlerini düşürecek.

Vali Gavin Newsom’un desteği ve bağışlarla finanse edilen proje, "doğa tabanlı çözümlerin" devlet politikası haline geldiğinin bir kanıtı.

Köprünün başarısı, yukarıdan nasıl göründüğüyle değil, altından kaç pati izinin geçeceğiyle ölçülecek. Köprüye yerleştirilen 50'den fazla kamera, hayvanların geçişini anlık izleyecek. "Pytorch-Wildlife" gibi yapay zeka sistemleri sayesinde, hangi hayvanın köprüyü nasıl kullandığı otomatik olarak analiz edilecek.

Ordunun bile gözü bu haritada

İlginç bir şekilde, bu ekosistem bağlantısı sadece çevrecilerin değil, ordunun da radarında. Savunma Bakanlığı (REPI programı), askeri tesislerin çevresindeki yaban hayatı koridorlarını korumak için milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Çünkü doğa direnci, ulusal savunma hazırlığının bir parçası olarak görülüyor.

2 Aralık: Büyük sınav başlıyor

Açılış yaklaşırken halk arasında "köprüden ilk hangi hayvan geçecek?" oylaması bile yapılıyor. Ancak asıl kazanç uzun vadeli:

İzole kalmış dağ aslanları artık karşı kıyıya geçip eş bulabilecek, böylece soyları tükenme riskinden kurtulacak.

Otoyoldaki sürücüler belki de tepelerinden bir aslanın geçtiğini fark etmeyecek bile; ama çok daha güvenli bir yolda ilerliyor olacaklar.