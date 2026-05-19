Çikolatadan patates cipsine, şaraptan kahvaltılık gevreklere kadar en temel ve en lezzetli rahatlatıcı yiyecekler, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle çok yakında tamamen hayatımızdan çıkabilir.

Patates

Pirinç ve buğdaydan sonra dünyadaki en önemli üçüncü besin kaynağıdır. Değişen hava sıcaklıkları patates tarımını baltalıyor; yani cips ve patates kızartması olmadan bir geleceğe hazır olmanız gerekebilir.

Ekmek ve Buğday

Genel olarak buğday, katastrofik iklim değişikliklerine karşı son derece hassas. En sevdiğimiz karbonhidrat kaynağı olan ekmeksiz bir hayata şimdiden zihinsel olarak hazırlansak iyi olur.

Pirinç

Birçok kültürün ve dünya mutfağının temel taşı olan pirinç üretiminin, değişen iklim koşulları ve su krizi nedeniyle büyük ölçüde düşmesi bekleniyor.

Mısır

Küresel sıcaklıklardaki sadece 1°C'lik bir artış bile mısırın büyüme hızını %7 oranında yavaşlatıyor. İklim değişikliği mısır üretimini halihazırda etkilemeye başladı ve dünya çapındaki üretim şimdiden yaklaşık %4 oranında azaldı.

Çikolata

Bu muhteşem lezzetle geçireceğimiz yaklaşık 10 yılımız kaldı. Uluslararası Tropikal Tarım Merkezi'nin (CIAT) yaptığı bir araştırmaya göre, kakao yetiştirilen bölgelerdeki sıcaklık artışları nedeniyle kakao üretimi 2030 yılına kadar dramatik bir şekilde düşecek.

Şarap

Önümüzdeki 50 yıl içinde dünya genelindeki şarap üretiminin %85 oranında düşme ihtimali oldukça yüksek. Napa ve Sonoma gibi dünyaca ünlü şarap bölgeleri, kaliteli üretim için artık çok sıcak hale geliyor.

Yer Fıstığı

Aşırı sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle tüm yer fıstığı tarlaları kuruyor. Bilim insanları, yer fıstığının tahmin ettiğimizden çok daha erken yok olacağına inanıyor.

Elma

Elma ağaçlarının kışın belirli bir süre soğuğa maruz kalması (soğuklama ihtiyacı) gerekir. Ancak ısınan kış mevsimleri nedeniyle ağaçlar artık bu ihtiyacını karşılayamıyor.

Muz

Muz plantasyonları, Güney Asya, Avustralya, Afrika ve Orta Doğu'yu kasıp kavuran ve tedavisi olmayan "Tropical Race 4" adlı ölümcül bir mantar hastalığının pençesinde.

Portakal

Sürüngen böceklerin yaydığı "Huanglongbing" (narenciye yeşillenmesi) hastalığı meyveleri daha dalındayken acı ve kalitesiz hale getiriyor. Enfekte olan bir ağacın henüz bir tedavisi yok.

Nohut

Sadece 225 gram (8 ons) nohut üretebilmek için yaklaşık 2.300 litre (608,6 galon) su gerekiyor. Dünya genelindeki kuraklıklar, nohut üretimini şimdiden %40 ila %50 oranında azalttı.

Tavuk

İklim değişikliğiyle tetiklenen aşırı sıcaklar ve yeni nesil salgın hastalıklar nedeniyle tavuk ırklarının üçte biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.