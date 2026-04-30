Avrupa'nın asırlık ormanlarında daha önce hiç görülmemiş, bilim dünyasını ayağa kaldıran bir olay yaşanıyor.

Yapılan dev araştırmada 266 bitki türü mercek altına alındı ve sonuçlar hayret verici: Ormanlar resmen göç ediyor! Sanılanın aksine, bu devasa hareketin tek suçlusu iklim değişikliği de değil.

Yıllardır bitkilerin sadece kuzeye, soğuğa doğru kaçtığı düşünülüyordu, ancak gerçek bambaşka çıktı. Bitkilerin %40'ı hızla batıya doğru kayıyor.

Bitkiler yılda ortalama 3,56 kilometre hızla yer değiştiriyor.

Hava kirliliği nedeniyle artan azot seviyeleri, bazı bitki türlerini adeta "süper istilacıya" dönüştürerek diğerlerini yerinden ediyor.

Polonya'daki ünlü Białowieża ormanları dahil, Avrupa'nın en simge ekosistemleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Biyoçeşitlilik hızla değişirken, uzmanlar bu "sessiz göçün" durdurulamaz bir noktaya gelmesinden endişe ediyor. Eğer bu hız kesilmezse, birkaç on yıl içinde bugün bildiğimiz ormanların yerinde yeller esecek.