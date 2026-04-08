Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrıldığı tespit edilen bir araç polis ekiplerince takibe alındı. Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde durdurulan otomobilde yapılan kontrollerde, araçta bulunan yolcular korsan taşımacılık hizmeti aldıklarını kabul etti.
Gerçekleştirilen yasal işlemler kapsamında kadın sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 100 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, korsan taşımacılıkta kullanılan otomobil ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi. Ceza işleminin ardından açıklama yapan sürücü, durumdan yolcuları sorumlu tutarak suçsuz olduğunu ve kendisini çağıran kişilerden şikayetçi olacağını ifade etti.