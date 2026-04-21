Hollanda donanmasına ait hava savunma firkateyni HNLMS Evertsen, içine Bluetooth takip cihazı gizlenmiş bir posta kartı nedeniyle konumunu saatler boyunca ifşa etti.

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle liderliğindeki NATO görev grubunda yer alan gemi, Hollanda Savunma Bakanlığı’nın personel aileleri için yayımladığı iletişim talimatlarının kurbanı oldu.

Gazeteci Just Vervaart, hükümetin internet sitesindeki bu talimatları takip ederek gemiye içinde takip cihazı bulunan bir kartpostal gönderdi.

Bu yöntemle 585 milyon dolar değerindeki savaş gemisi yaklaşık bir gün boyunca takip edildi ve Girit'ten Kıbrıs'a gidişi anlık olarak izlendi.

TÜM KURALLAR DEĞİŞTİ

Casusların gemiye yaklaşmasına bile gerek kalmadan ortaya çıkan bu güvenlik açığı, Akdeniz’de seyreden tüm filoyu ve operasyonel güvenliği doğrudan riske attı.

Donanma yetkilileri söz konusu takip cihazının gemiye ulaştıktan sonra 24 saat içinde fark edildiğini ve posta tasnifi sırasında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bu güvenlik açığının ardından Hollanda makamları, paketlerin aksine daha önce röntgen taramasından geçmeyen elektronik tebrik kartlarının gemiye alınmasını tamamen yasakladı.

GEMİLERDE İFŞA KRİZİ

Askeri gemilerdeki operasyonel güvenlik ihlalleri aslında ilk kez yaşanmıyor. Daha geçtiğimiz ay bir Fransız subayının Strava uygulamasında paylaştığı koşu rotası, Charles de Gaulle gemisinin konumunu açık kaynak istihbaratına sızdırmıştı.

Benzer şekilde 2024 yılında USS Manchester gemisinde mürettebatın gizlice kurduğu bir Starlink terminali tespit edildi.

"STINKY" adı verilen bu izinsiz kablosuz ağ, altı ay boyunca fark edilmeden kullanıldı ve üst güvertede geminin resmi ekipmanlarından biri sanılarak kamufle edildi.