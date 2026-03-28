Rusya’nın Tver bölgesindeki tarihi Torzhok şehrinde bir inşaat öncesi yapılan kazılar, arkeoloji dünyasını ayağa kaldıran dev bir keşfe sahne oldu. Eski bir ahşap evin taş temelleri altına gizlenmiş, içinde 409 adet altın sikke bulunan tarihi bir çömlek gün yüzüne çıkarıldı.

Mart 2026 itibarıyla incelemeleri tamamlanan bu buluntu, modern Rusya tarihinde bir kazıda ele geçirilen en büyük altın koleksiyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

BOLŞEVİK DEVRİMİ'NDE SAKLANMIŞ

Uzmanlar, 1848 ile 1911 yılları arasına tarihlenen bu sikkelerin, 1917 Bolşevik Devrimi’nin kaosundan mal varlığını korumak isteyen bir aile tarafından kasten saklandığını düşünüyor. "Geri alınmak üzere" gömülen ancak sahiplerinin bir daha ulaşamadığı bu hazine, dönemin Çarlık Rusyası'na ait nadir altın imparatorluk sikkelerini içeriyor.

Toplam piyasa değeri 9 milyon TL olan bu birikim, gömüldüğü dönemde koca bir sığır sürüsü ya da birkaç malikane satın alabilecek kadar büyük bir servete karşılık geliyordu.

Bulunan "Novotorzhsk Hazinesi", restorasyon çalışmalarının ardından yerel bir müzede kalıcı olarak sergilenecek. Kayıtlardaki numara değişiklikleri nedeniyle gerçek sahibinin kim olduğu şimdilik bir gizem olarak kalsa da, bu keşif Rus İmparatorluğu'nun ekonomik tarihine ışık tutan en somut kanıtlardan biri olarak kabul ediliyor.