Küresel piyasaların "en güvenilir barometresi" olarak kabul edilen BlackRock CEO’su Larry Fink, BBC’ye verdiği özel röportajda dünyayı bekleyen karanlık tabloyu paylaştı. 28 Şubat’ta patlak veren İran geriliminin enerji piyasalarında yarattığı depremi değerlendiren Fink, ekonominin "ya tamam ya devam" noktasında olduğunu iddia etti.

"PETROL YA 40 DOLAR OLACAK YA 150 DOLAR!"

Fink, petrol fiyatlarında iki aşırı uçurum arasında gidip geldiklerini belirterek şu çarpıcı uyarıyı yaptı:

"Önümüzde iki aşırı uç senaryo var. Bir yıl içinde petrolün varil fiyatı 40 dolar da olabilir, 150 dolar da... Eğer bir orta yol bulunmazsa ve savaş devam ederse, petrol 100-150 dolar bandında yıllarca çakılı kalabilir. Bu durumda küresel ekonomi ağır yara alır. Küresel resesyon ve tam bir yok oluş (total wipeout) riski çok yüksek."

TRUMP’A 'ORTA YOL YOK' MESAJI

İsim vermeden Washington yönetimine seslenen Fink, mevcut krizin diplomatik bir "gri alanı" kalmadığını savundu. İran’ın uluslararası sisteme geri dönmemesi durumunda ekonominin onarılmaz bir yıkıma sürükleneceğini öne süren Fink, şunları kaydetti:

"Herkes şunu anlamalı: Bir anlaşmanın artık orta yolu yok. Ya aşırı iyi ya da aşırı kötü bir sonuç alacağız. Ortası yok."

"PİYASALARIN TADI KAÇTI"

11 trilyon dolarlık devasa bir portföyü yöneten Fink’in bu "yok oluş" uyarısı, 26 Mart 2026 itibarıyla küresel finans çevrelerinde bomba etkisi yarattı.

Yatırımcılar arasında "büyük kaçış" senaryoları konuşulurken, petrol fiyatlarındaki bu belirsizliğin dünya borsalarını uzun süreli bir "ayı piyasasına" hapsedebileceği değerlendiriliyor.