ABD’nin Georgia eyaletinde, ultra lüks bir sitenin sakinleri bir sabah uyandıklarında su basıncının inanılmaz düştüğünü fark etti. Bahçeler sulanamıyor, duşlar akmıyordu. Yerel yönetimin yaptığı inceleme ise şoke edici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı: Bölgedeki devasa veri merkezi, aylarca milyonlarca galon suyu faturaya yansımadan kullanmıştı.

GİZLİ BAĞLANTI SKANDALI

Annelise Park sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, Atlanta’nın güneyinde bulunan Quality Technology Services (QTS) şirketine ait devasa kampüste iki büyük sanayi tipi su bağlantısı keşfetti. İşin ilginç yanı; bu bağlantılardan birinin belediyenin bilgisi dışında kurulmuş olması, diğerinin ise şirketin faturasına tanımlanmamış olmasıydı.

DUDAK UÇUKLATAN MİLYONLARCA LİTRE SU GERÇEĞİ

Tesisin toplamda yaklaşık 29 milyon galon (yaklaşık 110 bin ton) su tükettiği belirlendi. Bu miktar, tam 44 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar büyük. Ortaya çıkan 150 bin dolarlık (yaklaşık 5,2 milyon TL) geçmişe dönük fatura, şirkete tebliğ edildikten sonra ödendi.

VATANDAŞA TASARRUF DENİLDİ VERİ MERKEZİNE GÖZ YUMULDU

Olayın patlak vermesiyle bölge halkı ayaklandı. Tepkinin asıl nedeni ise zamanlamaydı. Şehir sakinlerinden James Clifton durumu şöyle özetliyor: "Belediye bize 'kuraklık var, çimlerinizi sulamayın, tasarruf yapın' diye bildirim gönderirken; arka planda veri merkezinin bizi kuruttuğunu öğrendik. İlçenin en büyük su tüketicisi onlar!"

ŞİRKETİN SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

Blackstone’un sahibi olduğu QTS şirketi ise suçlamaları reddediyor. Şirket yetkilileri, su tüketiminin bu kadar yüksek olmasının nedenini "inşaat sırasındaki beton işleri ve toz kontrolü" olarak açıkladı. Tesis tam kapasite çalışmaya başladığında, sadece mutfak ve banyo ihtiyacı kadar su tüketeceklerini iddia ediyorlar.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ Mİ, AYRICALIK MI?

Skandalın en çok tartışılan kısmı ise belediyenin tutumu oldu. Veri merkezine kuralları ihlal ettiği için herhangi bir ceza veya yaptırım uygulanmadı. Su işleri müdürü Vanessa Tigert'in, "Onlar bizim en büyük müşterimiz, ortak olmalıyız. Buna müşteri hizmetleri denir" sözleri, "dev şirketler yasaların üzerinde mi?" tartışmasını başlattı.

VERİ MERKEZLERİNE KARŞI SU İSYANI

Bu olay, Georgia eyaletindeki veri merkezi karşıtı hareketleri iyice körükledi. Fayetteville Şehir Meclisi, geçen ay şehir sınırları içindeki tüm imar bölgelerinde yeni veri merkezi kurulmasını yasakladı. Şiddetli kuraklık ve yangınlarla boğuşan eyalette, dijital dünyanın "susuzluğu" artık siyasi bir çatışma noktasına dönüşmüş durumda.