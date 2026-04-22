Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ROKETSAN, Malezya’da düzenlenen Defence Services Asia 2026 (DSA 2026) Uluslararası Savunma Fuarı’nda küresel ihracat hedefleri doğrultusunda kritik bir anlaşmaya imza attı.

Malezyalı zırhlı araç üreticisi Mildef ile varılan mutabakat çerçevesinde, ROKETSAN tarafından geliştirilen yüksek teknolojili tanksavar güdümlü füze sistemleri, Mildef üretimi taktik tekerlekli zırhlı araçlara entegre edilecek.

Bu iş birliğiyle Malezya ordusunun envanterindeki zırhlı platformların ateş gücü ve caydırıcılığının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

ZIRHLI ARAÇLAR ENTEGRASYON İLE VURUCU GÜCE DÖNÜŞECEK

Fuar kapsamında sergilenen Mildef Tarantula MHAV 4x4 zırhlı aracı, ROKETSAN imzalı Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve L-OMTAS tanksavar füzesiyle donatılmış haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce ASELSAN ile yapılan anlaşma doğrultusunda SARP kulelerinin kullanıldığı bu araçlar, ROKETSAN’ın gelişmiş füzelerinin entegrasyonuyla ana muharebe tanklarına karşı etkili birer vurucu güce dönüşecek.

Entegrasyon süreci; kısa menzilli KARAOK, orta menzilli OMTAS ve uzun menzilli UMTAS/L-UMTAS sistemlerini kapsayan geniş bir ürün yelpazesinin Malezya savunma ekosistemine uyarlanmasına olanak tanıyor.

108 ADET KARAOK SİSTEMİ TEDARİK ETTİLER

Malezya ile daha önce 108 adet KARAOK sistemi tedariki için anlaşma sağlayan ROKETSAN, bu yeni iş birliğiyle bölgedeki diğer potansiyel müşteriler için de güçlü bir referans oluşturdu.

Gece ve gündüz operasyon kabiliyetine sahip, tandem harp başlıklı bu sistemler, Malezya'nın yerli zırhlı araçlarını modern savaş sahasının en gelişmiş tehditlerine karşı hazır hale getirecek.