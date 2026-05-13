15 Ocak 1919’da Boston’un North End bölgesi, tarihin en garip ve yıkıcı endüstriyel kazalarından birine sahne oldu. 8,7 milyon litre endüstriyel şurubun (melas) bulunduğu dev bir tankın patlamasıyla, şehir sokakları devasa bir şeker dalgasının altında kaldı.

SAATTE 56 KİLOMETRE HIZLA GELEN ÖLÜM

Patlama o kadar şiddetliydi ki bölge halkı deprem olduğunu sandı. Ancak sniyeler sonra karşılarında yükselen 8 metre boyundaki kahverengi dalgayı gördüler. Saatte 56 kilometre hızla ilerleyen bu yoğun sıvı, sadece bir sel değil, önüne kattığı her şeyi yıkan, binaları temellerinden söken ve trenleri raydan çıkaran bir duvar gibiydi.

Dönemin dondurucu soğuğu, dışarı sızan şurubun hızla katılaşmasına ve daha yapışkan hale gelmesine neden oldu. Kurtarma ekipleri, dizlerine kadar gelen pekmez bataklığında yaralılara ulaşmaya çalışırken büyük zorluk yaşadı. Bu trajik olayda 21 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi ise yaralandı.

FACİA TARİHE GEÇTİ

Yapılan incelemeler, tankın standartlara uygun inşa edilmediğini ve güvenlik testlerinin hiçe sayıldığını kanıtladı. Bu facia, ABD hukuk tarihinde dönüm noktası oldu; mühendislik projelerinde sıkı denetim ve imza zorunluluğu gibi bugün hala geçerli olan birçok güvenlik yasası bu "tatlı ama ölümcül" felaketin ardından yürürlüğe girdi.