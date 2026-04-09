Jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda, şüphelilerin hesaplarında toplam 4 milyar 119 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Gözaltına alınan 83 kişiden 49’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin farklı illerde çeşitli suçlara karıştığı belirlendi. Buna göre Erzurum, Kırklareli ve Van’da göçmen kaçakçılığı; İstanbul ve Ankara’da uyuşturucu ticareti; Aydın ve Yozgat’ta nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik; Mersin’de silah kaçakçılığı; Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon’da ise tefecilik faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.