İstanbul'da barajların doluluk oranı artış gösterdi.
İSKİ'nin verilerine göre dün yüzde 78.14 olan baraj doluluk oranı bugün yüzde 78.22 olarak ölçüldü.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 95.21 ile Elmalı Barajı'nda, en düşük su miktarı ise yüzde 57.56 ile Sazlıdere Barajı'nda ölçüldü.
12 Mart baraj doluluk oranları ise şöyle:
Alibey Barajı yüzde 64.78
Büyükçekmece Barajı yüzde 74.37
Darlık Barajı yüzde 76.4
Elmalı Barajı yüzde 95.21
Istrancalar Barajı yüzde 72.18
Kazandere Barajı yüzde 83.58
Pabuçdere Barajı yüzde 81.98
Sazlıdere Barajı yüzde 57.56
Terkos Barajı yüzde 80.07
Ömerli Barajı yüzde 88.09