İsviçre merkezli gıda üreticisi Nestle, 413 bin 793 adet çikolatanın bulunduğu sevkiyatın sırra kadem bastığını açıkladı. İtalya'nın merkezinden yüklenen ve Polonya'ya ulaşması planlanan yaklaşık 12 tonluk kargo, geçtiğimiz hafta transit geçiş halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Şirket, güvenlik güçleri ve lojistik ortaklarıyla birlikte geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

TEDARİK ZİNCİRİNDE "PASKALYA" RİSKİ

Soygunun, Avrupa genelinde çikolata satışlarının zirve yaptığı Paskalya dönemi öncesine denk gelmesi, perakende sektöründe stok endişesine yol açtı. Nestle yetkilileri, özellikle popüler seriye ait ürünlerin market raflarında bulunmasında zorluk yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Şirket sözcüsü, hırsızlık olayına ilişkin markanın sloganına atıfta bulunarak, "Mesajımızı fazla ciddiye alıp devasa bir mola verdiler" ifadesini kullandı.

KARABORSA İÇİN UYARI YAPILDI

Çalınan ürünlerin resmi olmayan kanallar üzerinden piyasaya sürülme ihtimaline karşı "karaborsa" uyarısı yapıldı. Nestle, çalınan 12 tonluk ürünün izini sürmek için dijital takip sistemini devreye soktu. Her ürün paketinin üzerinde bulunan benzersiz parti kodları ve barkodlar üzerinden takip yapılacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, tüketicilerin ve satıcıların şüpheli ürünleri tespit edebilmesi için barkod okuma sistemlerinde güncelleme yapıldığı belirtildi. Çalıntı parti kodlarıyla eşleşen bir ürün tarandığında, sistemin anında yetkililere bildirim göndereceği ve kanıtların dijital ortamda paylaşılacağı kaydedildi.