27 Nisan 2026, astroloji dünyasında "Büyük Genişleme" günü olarak kayıtlara geçiyor. Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle başlayan hafta, Ay’ın Yengeç’teki yücelmiş Jüpiter ile yaptığı üçgen açıyla zirveye ulaştı. Servet, sadece çok çalışanlara değil, doğru zamanda doğru açıda duranlara da akacak.

Boğa: Kendi sezonunda 'maaş artışı'

Güneş doğrudan sizin üzerinizde parlıyor ve kişisel değeriniz katlanıyor.

27 Nisan’da eski bir ödeme iade edilebilir veya sıradan bir toplantıda aniden maaş artışı teklifi alabilirsiniz.

Karşınıza çıkan küçük fırsat tohumları, 20 Mayıs'a kadar devasa birer servet ağacına dönüşecek.

Sabah ilk iş olarak mayıs ayı için 3 somut finansal hedef belirleyin; evren o yolu açacak.

Başak: "Detayların arasındaki 'gizli' servet

Toprak grubunun titiz üyesi Başak için 27 Nisan, "görünmeyeni kazanca dönüştürme" günü.

Sizin için zenginlik havadan gelmiyor; çalıştığınız yan proje veya sessizce kurduğunuz sistem ilgi odağı olacak.

Geçtiğimiz haftalarda unuttuğunuz bir miktar parayı veya bir yatırım fırsatını bugün bulabilirsiniz. Öğleden sonra harcama çizelgenizi gözden geçirin; kâr saniyeler uzağınızdaymış.

Yengeç: 12 yıllık 'Jüpiter' mucizesi kapıda

Jüpiter sizin burcunuzda ve evren 12 yıldır bu anı bekliyor. 27 Nisan sabahı Ay ve Jüpiter arasındaki o sihirli bağ, finansal kaderinizi mühürlüyor.

Sevdiklerinizden gelecek maddi destek veya bir emlak fırsatı saniyeler içinde gündeme düşebilir.

Jüpiter neye odaklanırsanız onu büyütür. Kıtlık derseniz fakirleşecek, bolluk derseniz servete boğulacaksınız!

Yatmadan önce mali durumunuzda minnettar olduğunuz 3 şeyi yazın; zenginlik frekansına bağlanın.