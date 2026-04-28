Kavak Yelleri dizisiyle hafızalara kazınan Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay, 12 yıllık evlilikleri tek celsede sona erdi. Pelin Karahan sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Bugün gerçekleşen boşanma süreciyle birlikte çift, evliliklerini resmen bitirirken ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.



Çiftin ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



''Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız.

Bundan sonraki süreçte de iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir.

Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına; basın mensuplarının ve kamuoyunun, aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz.

Bu konuya ilişkin yapacağımız tek ve nihai açıklama işbu metindir.''







Uzun yıllardır birlikte olan çiftin ayrılığı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.





