Samsung, 122 bin liradan satışa sunulan amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra'da yer alan Gizlilik Ekranı özelliğine ilişkin renk ve görüntü kalitesi sorunlarını resmi olarak kabul etti.

Endüstride bir ilk olan özellik, beraberinde sorun getirdi



Galaxy S26 Ultra, akıllı telefon sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan donanımsal Gizlilik Ekranı teknolojisiyle dikkat çekiyor. Ekranın izleme açısını daraltarak çevredeki kişilerin içerikleri görmesini engelleyen bu özellik; toplu taşıma araçları, ofisler ve kalabalık mekânlar gibi ortak kullanım alanlarında kullanıcı gizliliğini önemli ölçüde artırıyor.

Ancak bu yenilikçi donanım bazı görüntü sorunlarını da beraberinde getirdi.



Asıl sorun, özellik kapalıyken de sürüyor



Pek çok kullanıcı, Gizlilik Ekranı aktifken görüntü netliğinin belirgin biçimde düştüğünü bildirdi. Daha fazla dikkat çeken nokta ise özellik tamamen kapalı olduğunda dahi yaşanan sorun: Ekrana yandan, üstten veya alttan bakıldığında renkler soluklaşıyor ve doğruluğunu yitiriyor.



Samsung açıkladı: "İhmal edilebilir düzeyde"



Tech Radar'ın konuyu doğrudan Samsung'a iletmesinin ardından şirketten açıklama geldi. Samsung yetkilileri, Gizlilik Ekranı'nın kullanıcı gizliliğini korurken canlı bir görsel deneyim sunmak üzere tasarlandığını belirterek telefonun belirli açılarda ve maksimum parlaklık seviyesinde tutulduğunda bazı görüntü farklılıklarının yaşanabileceğini doğruladı.

Şirket, söz konusu durumun günlük kullanıma etkisinin ihmal edilebilir düzeyde kaldığını savunuyor.



Galaxy S27 Ultra'dan beklentiler yükseldi



Kullanıcılar, özellik etkinken yaşanan netlik kaybını artırılmış gizlilik için kabul edilebilir bir bedel olarak değerlendirebilir. Ancak özellik devre dışıyken dahi yaşanan kalite düşüşü, kullanıcıların tepkisine yol açıyor.