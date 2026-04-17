Almanya'nın başkenti Berlin’in Spandau ilçesinde bir okul gezisi sırasında bulunan 2 bin yıllık bronz sikkenin, antik Truva kentine ait olduğu tescillendi. Arkeologlar, bu buluntunun Berlin sınırları içerisinde keşfedilen ilk antik Yunan eseri olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE BASILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Arkeonews'in haberine göre, 13 yaşındaki bir öğrenci tarafından tarım arazisinde bulunan sikke, uzmanlar tarafından incelendi. Yaklaşık 12 milimetre çapında ve 7 gram ağırlığında olan madeni paranın, MÖ 281–261 yılları arasına (Helenistik Dönem) ait olduğu belirlendi. Sikkenin, günümüzde Türkiye sınırları içerisinde yer alan antik Truva (Ilion) darphanesinde basıldığı tespit edildi.

Sikkenin üzerinde yer alan semboller ise şu şekilde açıklandı:

Korint miğferi giymiş Tanrıça Athena başı.

Başında kalathos bulunan, bir elinde mızrak diğer elinde kirman tutan Athena Ilias tasviri.

ÇOK KATMANLI BİR YERLEŞİM ALANI

Sikkenin modern dönemde alana sonradan düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran araştırmacılar, bölgede yaptıkları kazılarla bu tezi çürüttü. İncelemeler sonucunda bölgenin köklü bir geçmişe sahip olduğu ve şu buluntulara ev sahipliği yaptığı saptandı.

Tunç ve Demir Çağı: Seramik parçaları, yakılmış insan kalıntıları ve bronz düğmeler.

Roma Dönemi: Çeşitli objeler.

Orta Çağ: Slav kültürüne ait bir bıçak kılıfı.

RİTÜEL VEYA SEMBOLİK OLARAK KULLANILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Arkeologlar, Truva kökenli bu sikkenin Berlin’e ulaşmasını antik dönemdeki kehribar ticareti ve Akdeniz ile Kuzey Avrupa arasındaki rotalarla ilişkilendiriyor. Sikkenin düşük maddi değeri sebebiyle bir alışveriş aracından ziyade, bulunduğu mezar kompleksiyle bağlantılı olarak ritüel veya sembolik bir amaçla kullanıldığı tahmin ediliyor.