Almanya Dışişleri Bakanlığı, 11 Mayıs itibarıyla 14 ülkenin güvenlik durumunu revize etti. Yaz sezonu öncesi yapılan güncellemelerde, özellikle Körfez ülkelerine yönelik "acil kaçınma" çağrısı ve çeşitli bölgelerdeki güvenlik riskleri öne çıktı.

KÖRFEZ'DE GÜVENLİK ALARMI

Artı49'da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar için yapılan uyarılarda, Şubat 2026'da tırmanan bölgesel gerilimin ardından durumun hala "son derece kırılgan" olduğu vurgulandı. Havaalanları ve otellerin hedef alınabileceği riskiyle, Doha ve Dubai aktarmalı uçuşlar yerine alternatif rotalar önerildi.

BÖLGESEL RİSKLER VE KISITLAMALAR SIRALANDI

-Güney Afrika: Johannesburg, Pretoria ve Durban merkezlerinden uzak durulması istenirken; Cape Town’da şiddetli fırtınaların ulaşımı vurduğu belirtildi.

Kenya: Yakıt sıkıntısı, çete saldırıları ve terör tehdidi nedeniyle uyarılar güncellendi.

Bolivya: Süresiz grev ve yol blokajları nedeniyle turistlerin konaklama yerlerinde kalmaları tavsiye edildi.

Karayipler ve Jamaika: Şiddet suçları, askeri güvenlik uygulamaları ve protestolar listeye eklendi.

GÜNCELLENEN 14 ÜLKE

Bakanlık tarafından güvenlik notu paylaşılan ülkelerin tam listesi şöyledir:

Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai dahil)

Katar

Güney Afrika

Kenya

Azerbaycan

Çad

Jamaika

Namibya

Bolivya

Bangladeş

Fiji

Dominika

Grenada

St. Lucia