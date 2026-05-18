Polise göre çocuk, Oslo yakınlarından çaldığı boş otobüsle sabah saatlerinde yola çıktı. Diğer sürücülerin "çok genç görünen birinin otobüs kullandığı" yönündeki ihbarları üzerine ekipler harekete geçti. Otobüs, Kristiansand yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

DAHA ÖNCE DE AYNI ŞEYİ YAPMIŞ

Yetkililer, çocuğun daha önce de iki benzer olaya karıştığını açıkladı. Nisan ayında yine bir otobüs çalıp İsveç’e kadar gittiği, Kasım 2025’te ise başka bir otobüsü birkaç saat boyunca kullandığı belirtildi.

Polis, olayın ciddi güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada, bu yaşta bir çocuğun şehirler arası trafikte büyük bir otobüs kullanmasının hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı ifade edildi.

Çocuğun polis ve çocuk koruma hizmetlerinin gözetimine alındığı belirtilirken, olay sonrası otobüs şirketlerinin güvenlik önlemlerini yeniden değerlendirmeye başladığı aktarıldı.