ABD merkezli köklü şekerleme zinciri asırlık çınar Lammes Candies, tam 141 yıllık faaliyetinin ardından tüm fiziksel mağazalarını kapatıyor.

Şirket yönetimi, değişen piyasa koşulları ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sorunları nedeniyle bu zor kararı almak zorunda kaldıklarını açıkladı. Karar Teksas’ın Round Rock kentindeki mağazaya asılan bildiriyle duyuruldu.

YÜKSEK KAKAO MALİYETLERİ VE ENFLASYON KISKACI

Şekerleme sektörü, 2025 yılının son çeyreğinde zirve yapan kakao fiyatları, artan işçilik maliyetleri ve tüketicilerin temel ihtiyaç dışı harcamalarını kısmasıyla büyük bir darbe aldı. J.P. Morgan tarımsal emtia stratejisti Tracey Allen, sektördeki durumu şu sözlerle açıkladı:

"Geçen yılın son çeyreğinde kakao fiyatlarında yaşanan tarihi artışın etkileri şimdi görülmeye başlandı. Ham madde tedarikindeki azalma ve işletme maliyetlerindeki devasa artış, süpermarketlerin fiyat baskısıyla birleşince endüstriyel talebi zayıflattı."

AUATİN'DEKİ SON MAĞAZA DA KAPANIYOR

Merkezi Teksas'ın Austin kentinde bulunan aile şirketi, Round Rock şubesini 24 Nisan itibarıyla kapattı. Şirketin ortağı Lana Schmidt, Airport Bulvarı’ndaki imalat tesisini de barındıran son mağazanın kapanış tarihinin henüz netleşmediğini ancak tüm perakende faaliyetlerinin sonlandırılacağını doğruladı. Altı yıl öncesine kadar bölgede yedi farklı lokasyonda hizmet veren zincir, son yıllarda küçülmeye gitmişti.

SATIŞLAR BİR SÜRE DAHA İNTERNETTEN DEVAM EDECEK

Fiziksel mağazalar kapansa da Lammes Candies, elindeki stoklar tükenene kadar internet üzerinden satış yapmaya devam edeceğini duyurdu. Şirket, operasyonlarını kademeli olarak durdururken mevcut siparişleri tamamlayacağını ve işten çıkarılan personele destek olunacağını belirtti.

Sektördeki daralma sadece Lammes Candies ile sınırlı kalmadı. Dallas’ın ünlü butik çikolatacısı Kate Weiser Chocolate da benzer ekonomik gerekçelerle 15 Nisan’da faaliyetlerine son vermişti.