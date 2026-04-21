Kuzey Atlantik’in dondurucu suları üzerinde tansiyon zirveye çıktı. Norveç radarları "bilinmeyen bir nesne" tespit edince Evenes Hava Üssü’nde sirenler çaldı. Bu, Rusya’nın en tehlikeli 'denizaltı avcılarından' biriymiş!

15 Nisan sabahı Norveç Hava Kuvvetleri, NATO'nun en kritk sınır hattında "Hızlı Müdahale" alarmına bastı. Radarlarda belirlenen ve Norveç hava sahasına doğru süzülen gizemli uçak, bölgedeki jeopolitik dengeleri bir kez daha sarstı.

15 dakikalık 'ölümcül' mühlet

Evenes Hava Üssü’nde 7/24 tetikte bekleyen iki F-35A Lightning II savaş uçağı, emrin gelmesiyle birlikte sadece 15 dakika içinde motor çalıştırıp havalandı. "Hızlı Müdahale Uyarı Sistemi" (QRA) kapsamında gerçekleştirilen bu operasyon, Norveç hava egemenliğini korumak için hayati önem taşıyor.

Radardaki 'hayalet': NATO kod adı "May"

F-35’lerin havada yakaladığı "bilinmeyen nesne"nin, Rusya’ya ait bir Ilyushin Il-38 olduğu anlaşıldı. NATO tarafından "May" kod adıyla bilinen bu uçak, aslında 1960’lardan kalma bir efsane. Ancak yaşlı gövdesine rağmen Il-38, gelişmiş denizaltı gözetleme ve keşif yetenekleriyle hala NATO donanmaları için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Arktik’te 'madenlerdeki kanarya' etkisi

Norveç Hava Kuvvetleri sözcüsü Binbaşı Stian Roen, operasyonu "rutin bir tatbikat" olarak nitelendirse de bölgedeki rakamlar gerçeğin çok daha ciddi olduğunu fısıldıyor:

Bu yıl şimdiye kadar: 19 ayrı QRA sortisi gerçekleştirildi.

Tespit edilen uçak sayısı: Toplamda 28 Rus askeri uçağına müdahale edildi.

Neden şimdi?

Norveç, Rusya ile Arktik bölgesi Finnmark üzerinden doğrudan sınır komşusu. Bu bölge, NATO’nun "ilk savunma hattı" olarak kabul ediliyor. Lockheed Martin üretimi F-35’ler, Norveç için sadece bir uçak değil, Rus askeri faaliyetlerine karşı en güçlü "görünmez kalkan" konumunda.

Pazartesi günü yaşanan bu sessiz ve derinden gelen müdahale, Arktik'in buz tutmuş gökyüzünde aslında hiçbir zaman huzurun tam olarak sağlanamadığını bir kez daha kanıtladı.