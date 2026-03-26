Astrolojide düşünce biçimini ve iletişimi temsil eden Merkür, 15 Nisan itibarıyla öncü ateş burcu Koç'a geçiş yapıyor. Uzmanlar, bu geçişin genel atmosferi belirgin şekilde değiştireceğini; diyalogların daha doğrudan, kararların daha hızlı ve sabrın ise oldukça sınırlı olacağı bir dönemin başlayacağını öngörüyor.

Koç Burcu: Filtresiz İletişim ve Sabırsızlık

Merkür'ün kendi burçlarına geçişiyle birlikte Koçlar, bu enerjiyi en yoğun hissedecek grupta yer alıyor.

Zihinsel enerjinin tavan yapacağı bu dönemde, düşüncelerin çevredekilerin tepki verme hızından çok daha çabuk ortaya çıkacağı ve hemen dile getirme ihtiyacının artacağı belirtiliyor.

Bu doğrudan iletişim tarzı özgürleştirici ve netlik sağlayıcı olsa da, filtresiz sözlerin başkalarını bunaltma riski bulunuyor. Özellikle profesyonel ortamlarda sabırsızlığın hararetli tartışmalara yol açabileceği uyarısı yapılırken, tepki vermeden önce bir an duraklamanın gereksiz gerilimleri önleyeceği vurgulanıyor.

İkizler Burcu: Zihinsel Gerginlik ve Dürtüsel İfadeler

İkizler burcu, yönetici gezegenleri Merkür olduğu için bu geçişten en hassas şekilde etkilenecek burçların başında geliyor.

Merkür'ün Koç burcundaki dürtüsel konumu, İkizler burcunda zihinsel bir gerginliğe yol açıyor. Fikirlerin hızla akacağı ancak detaylara veya daha yavaş düşünen/konuşan kişilere karşı sabrın azalacağı ifade ediliyor.

Yanlış anlamaların ve sonradan pişmanlık duyulacak dürtüsel ifadelerin daha kolay ortaya çıkabileceği bu evrede, İkizler burcunun artan sinirsel gerginliklerini fiziksel aktivite veya yaratıcı projelere yönlendirerek dengelemesi tavsiye ediliyor.

Akrep Burcu: Yüzeye Çıkan Gizli Çatışmalar

Akrepler, Merkür'ün bu ateşli geçişini daha derinden ve kontrollü doğalarına zıt bir şekilde, yoğun bir gerilim olarak deneyimliyor.

Akreplerin genellikle stratejik ve derinlemesine düşünen yapısı ile Merkür'ün Koç burcundaki spontane/dürtüsel enerjisi arasında bir çatışma dinamiği ortaya çıkıyor.

Bugüne kadar dile getirilmemiş veya bastırılmış çatışmaların aniden yüzeye çıkabileceği; özellikle iş yerinde veya yakın ilişkilerde eski sorunların yeniden gündeme gelerek güç mücadelelerine dönüşebileceği öngörülüyor. Ancak uzmanlar bu durumu bir fırsat olarak da değerlendiriyor: Kırgınlıkların birikmesine izin vermek yerine, nihayet net ve açıklayıcı yüzleşmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.