Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen traktör kazası, bir ailenin acıya boğulmasına neden oldu. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan 15 yaşındaki Efe Çobanoğlu yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Germencik’e bağlı Çamköy Mahallesi’nde meydana geldi. Efe Çobanoğlu’nun kullandığı 09 ANA 633 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Çobanoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Genç yaşta yaşamını yitiren Efe Çobanoğlu’nun cenazesi, Çamköy Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

