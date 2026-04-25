Çin’in Anhui eyaletinden 53 yaşında yola çıkıp Şanghay’da Truong ailesinin yanına yerleşen Bayan Li’nin (Ly) hikayesi, tıp dünyasından sonra 'insanlık' dersi olarak tarihe geçti. 15 yıl boyunca ailenin 2 çocuğunu kendi torunu gibi büyüten kadının emeklilik hediyesi binlerce kişiyi duygulandırdı.

53 yaşında dul kaldıktan sonra kimseye yük olmamak için Şanghay’a giden Bayan Li, Truong ailesinin biri hiperaktif, diğeri ise aşırı utangaç iki çocuğuna saniyeler içinde 'can' oldu. Aile, onu sofralarından ve tatillerinden hiç ayırmadı.

Ayrılık günü geldiğinde, sağlığı bozulan Bayan Li sadece huzurlu bir emeklilik hayal ediyordu. Bay Truong'un "Lütfen bir gün daha kalın" ricasının ardından uzatılan büyük çanta, saniyeler içinde tüm hayatını değiştirdi.

Paketin içinden ne deste deste para çıktı ne de mücevher. Çantadan bir evin tapusu, ömür boyu sağlık sigortası ve el yazısıyla yazılmış sarsıcı bir çıktı.

"Sen bizim ikinci annemizsin!"

Mektubun her satırı yıllardır biriken bir minnettarlığın kanıtı oldu. Aile, Bayan Li’nin her zaman özlemini çektiği memleketinin yakınlarında ona bir ev satın almış ve yaşlılığında tıbbi tedavi derdi çekmemesi için sigortasını saniyeler içinde aktif etmişti.