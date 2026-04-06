Avusturyalı bir tesisatçı, Viyana'nın Penzing semtindeki bir villanın bodrum katında çalışırken beton zeminden dışarı çıkan sıradan bir ip fark etti. İpi çekmeye çalıştı, olmadı. Bir kürek aldı ve beton zemine vurdu. Kazıyınca karşısında bulmayı hiç beklemediği bir şey çıktı: İçi altın dolu, paslanmış metal bir sandık.

Sandıkta bulunan yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki altın madeni paralar, İkinci Dünya Savaşı öncesine tarihleniyor. Her birinin üzerinde besteci Mozart'ın portresi yer alan bu paralar, uzmanların tahminine göre 2,4 milyon dolar değer taşıyor.

"15 YILDIR BU SEKTÖRDEYİM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Adı kamuoyuyla paylaşılmayan tesisatçı, 2024 yılında katıldığı bir Alman talk show'unda anı şöyle anlattı:

"Böyle bir şeyle karşılaşmak gerçekten inanılmaz. Bu sektörde 15 yaşımdan beri çalışıyorum. Ara sıra madeni paraya rastlarsın ama böyle bir keşif olağanüstü.

"Olayın ilginç bir arka planı da var: Tesisatçıdan önce aynı bodrum katında çalışan başka bir işçi de o ipi fark etmişti. Ancak görmezden gelmişti. Hazine, yalnızca birkaç gün içinde bambaşka bir son bulabilirdi.

HAZİNE İKİYE BÖLÜNÜYOR

Keşfin yarattığı heyecan hukuki bir soruyu da beraberinde getirdi: Bu servet kime ait? Avusturya yasalarına göre, bulunan hazineler bulan kişi ile arazi sahibi arasında paylaşılıyor. Bu düzenleme, tesisatçıya villanın sahibi olmasa bile buluntunun yarısı üzerinde yasal bir hak tanıyabileceğine işaret ediyor.

Viyana'daki bu keşif, Avrupa'da son yıllarda gün yüzüne çıkan çarpıcı hazine bulgularının yalnızca bir halkası.

İngiltere'de metal dedektörleriyle donanmış yedi kişilik bir grup, 1066 ile 1088 yılları arasına tarihlenen ve 5,6 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 2.584 gümüş madeni para buldu. Yine İngiltere'de bir çiftçi, 17. yüzyıla ait bir yapının tadilat çalışmaları sırasında İngiliz İç Savaşı dönemine ait 100 madeni parayla karşılaştı. Çekya'da ise bir kadın yürüyüş sırasında 2.150 erken ortaçağ gümüş parasından oluşan bir koleksiyona rastladı.

Denizin altı da bu serüvenden nasibini almış durumda. İtalya'da bir dalgıç, dördüncü yüzyılda Roma'da basılmış 30.000 bakır ve bronz madeni para keşfetti. Güneybatı Almanya'nın küçük bir kasabasında ise yüzme havuzu için boru döşeyen bir inşaat işçisi, 1320 yılı civarına tarihlenen 1.600 ortaçağ madeni parasını gün yüzüne çıkardı.