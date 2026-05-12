Türkiye’nin farklı bölgelerinde hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorunu yeniden gündeme geldi. Uzun yıllardır özellikle kırsal bölgelerde, çoban bulmakta zorlanan üreticiler, artan iş gücü ihtiyacı nedeniyle farklı çözüm yollarına yöneliyor. Özellikle 150 bin liraya kadar çıkan aylık ücretlere rağmen çoban bulamayan hayvan üreticileri çareyi yurt dışında buldu.

YÜKSEK MAAŞ VE SİGORTA İMKANINA RAĞMEN ÇALIŞAN BULAMIYORLAR

Sektör temsilcileri, genç nüfusun hayvancılık ve çobanlık mesleğine ilgi göstermemesi nedeniyle birçok işletmenin personel sıkıntısı yaşadığını belirtirken, geçmiş yıllarda da benzer sorunların gündeme geldiği ifade edildi. Bazı üreticilerin yüksek maaş ve sigorta imkanına rağmen çalışan bulmakta zorlandığı aktarılırken, iş gücü açığının üretimi etkilediği kaydedildi.

YURT DIŞINDAN ÇOBAN GETİRİYORLAR

Edinilen bilgilere göre son dönemde bazı işletmeler, resmi çalışma izinleri kapsamında yurt dışından işçi getirmeye başladı. Özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde yabancı işçilerin farklı çiftliklerde görev aldığı öğrenildi.