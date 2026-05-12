Güney Kore’nin en dikkat çekici mühendislik projelerinden biri olarak gösterilen çalışmada kullanılan beton yapıların bazıları 16 bin 400 tona kadar ulaşıyor. Dev bloklar, özel sistemlerle açık denize taşınarak yaklaşık 30 metre derinlikteki deniz tabanına kontrollü şekilde indiriliyor.

HAVALİMANI DENİZ DOLGUSU ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR

Ulleungdo Adası’nda yeterli düz arazi bulunmadığı için Güney Kore hükümeti havalimanını doğrudan deniz dolgusu üzerine kurma kararı aldı. Denize yerleştirilen dev beton bloklar ise bu yapay zeminin temelini oluşturuyor.

Yaklaşık 430 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak havalimanında 1.200 metrelik pist, yolcu terminali ve uçak park alanları yer alacak. Proje tamamlandığında küçük ve orta ölçekli yolcu uçakları adaya doğrudan iniş yapabilecek.

Yetkililere göre proje tamamlandığında bölgeye ulaşım süresi ciddi ölçüde azalacak. Özellikle kötü hava koşullarında sık sık aksayan deniz ulaşımının yerine daha hızlı hava bağlantısı sağlanması hedefleniyor.

2028’DE HİZMETE GİRMESİ PLANLANIYOR

İnşaatına 2020 yılında başlanan Ulleung Havalimanı projesinde son beton temel bloğu Mayıs 2026’da denize yerleştirildi. Güney Koreli şirket DL E&C tarafından yürütülen projede çalışmaların önümüzdeki yıllarda hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Havalimanının 2028 yılında tamamen hizmete açılması planlanıyor. Uzmanlar, projenin tamamlanmasıyla birlikte Güney Kore’nin deniz üzerine inşa edilen en önemli ulaşım yatırımlarından birinin hayata geçmiş olacağını ifade ediyor.