ABD'nin Michigan eyaletinde Waterford Township’taki Oakside Prep Academy'de öğretmenlik yapan 27 yaşındaki Jocelyn Sanroman, 2023 yılında özel ders için evine gelen 16 yaşındaki erkek öğrencisiyle ilişkiye girdi.

O anları cep telefonuyla da kaydeden Sanroman, öğrencisiyle yaşadığı iğrenç anları okuldaki başka bir öğretmene anlattı. Sanroman'ın anlattıkları karşısında şoke olan öğretmen durumu hemen kolluk kuvvetlerine haber verdi. Aile de öğretmenden şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz salı günü mahkemeye çıkan Sanroman cinsel saldırı suçundan 4 ila 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kadın öğretmenin avukatı, müvekkilinin "Şu anda ileriye doğru çalışıyor ve daha iyi bir insan olmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor" dedi.

Mağdurun annesi, öğretmene yüklendi. Anne, "Oğlumun değiştiğini izledim. Bu durumun yarattığı korku ve dikkat çekme yüzünden insanlardan uzak duruyor, içine kapandı. Oğlumu okuldan çıkarıp online eğitime geçirmek zorunda kaldım. Normal hayatı, eğitimi, rutini ve güvenlik hissi elinden alındı" ifadelerini kullandı.