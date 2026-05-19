16 yıl süren Viktor Orban yönetiminden sonra Macaristan’ın yeni başbakanı Peter Magyar cumartesi günü halkı ve gazeteci ordusunu Orban'ın kapalı saraylarına buyur etti.
Başbakan, Viktor Orban döneminde yenilenen ve o dönemden beri Orban'ın kendisi için kullandığı eski Karmelit Manastırı binasında kafileyi özel bir geziye çıkardı.
Budapeşte’deki bu tarihi binaların yeniden inşası eski hükümetin 2. Dünya Savaşı öncesi ihtişamlı dönemi canlandırma amacını taşıyordu.
Muhalifler bütçenin planlanandan beş kat daha fazla bir maliyete ulaştığını söylediği manastırın açılmasıya halk ilk kez vergilerinin nereye gittiğini kendi gözleriyle görmüş oldu.
Tisza hükümetinin bu binayı halka açma kararı büyük bir sembolik anlam taşıyor. Bu karar Euromaidan protestoları sırasında devrilen ve Rusya'ya kaçan Ukrayna’nın eski cumhurbaşkanı Yanukoviç’in sarayının açılmasını akıllara getirdi.
Magyar ve hükümet üyeleri halkı sokaktan uzak tutan barikatları da kaldırdı. Yeni başbakan konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.
Magyar “Macaristan’da artık hükümet ile halkı birbirinden ayıran hiçbir kordon olmamalıdır” diyerek Ukrayna'ya destek vurgusu yaptı.
Orban’ın ofis olarak kullandığı bina başlangıçta bir manastır olarak inşa edilmişti. Burası daha sonra hem kumarhane hem de tiyatro olarak hizmet verdi.
Orban başbakan seçildikten sonra komşu Sandor Sarayı’na taşınmak istemişti ancak seçimi kaybedince saray, cumhurbaşkanlığı konutu oldu. Orban yeniden seçildikten sonra nihayet 2019 yılında ofisini bu manastır binasına taşıdı.
Binanın çevresindeki gizemli havaya 20 milyar forintlik (3 milyon TL) büyük yenileme maliyetine rağmen iç mekan oldukça mütevazı görünüyor.
Magyar eski hükümetin lüks harcamalarını halka ifşa etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu gizlemedi.
Hatta binada Orban için ayrılmış hücre benzeri özel bir yatak odası bulunuyor. Bu odada sadece metal çerçeveli tek kişilik basit bir yatak yer alıyor.
Ahşap kaplamalı kütüphane ve içindeki dev küre ise ziyaretçileri fazlasıyla şaşırttı. Bakanlar kurulu odasında Orban’ın koltuğu diğer bakanların koltuklarından arkasındaki küçük bir taç ile ayrılıyordu. Duvarda ise komşu ülkelerin topraklarını da içeren tartışmalı bir tarihi Macaristan haritası asılıydı.
Eskiden bağımsız medya kuruluşlarının manastırın muhteşem terasına ve iç bahçesine geçmesine asla izin verilmiyordu. Şimdiyse halk ve basın bahçeye akın etti.
Fıskiyelerle ve Meryem Ana heykeliyle dolu bu teras ziyaretçilere muhteşem bir Tuna Nehri manzarası sundu
Orban bu terasta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve bazı Balkan liderleri dahil birçok yabancı devlet yetkilisini ağırlamıştı.
Yeni başbakan gazetecilere Orban’ın manastır konutundan çok daha gösterişli olan diğer iki binayı da gösterdi.
Başbakan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Peter Magyar “Bu dünya Macar Çavuşeskularının dünyasıdır” diyerek eski yönetimi Romanya’nın eski komünist liderine benzetti.,
Yeni başbakan kale bölgesinde bitmemiş bina görmek istemediğini belirtti. Ancak yeni hükümetteki hiç kimse bu devasa yapıların çoğunun gelecekte hangi işlevi göreceğini tam olarak bilmiyor.
Bütçe açığının yüzde yediye yaklaşması ve ekonomik büyümenin sıfıra yakın olması nedeniyle bu inşaatların nasıl finanse edileceği de büyük bir soru işareti oluşturuyor.
Bu devasa yapılar Orban hükümetinin halkın günlük gerçeklerinden ne kadar koptuğunun en büyük kanıtı oldu.
Bu kopukluk nisan ayındaki seçimlerde Fidesz partisinin desteğinin tamamen çökmesine yol açtı.
Sembolik bir hamle olarak bu bina artık görme engelli bir avukat liderliğindeki Sosyal ve Aile İşleri Bakanlığı tarafından kullanılacak.
Hükümet ile seçmen arasındaki bağın koptuğunu gösteren en net örnek ise Matthias Kilisesi’nin karşısındaki İçişleri Bakanlığı binası.
Okullarda ve hastanelerde bütçe yetersizliğinden tuvalet kağıdı bile bulunmazken bu bakanlık mermer merdivenler ile altın avizeler barındırıyor.
Magyar’ın internetteki canlı turunu üç yüz binden fazla insan büyük bir şaşkınlıkla izledi.
Eski başbakanlık ofisi binasının bundan sonra ne olacağı konusu hükümet için bir ikilem yaratıyor.
Bina şimdilik ziyaretçilere açık kalacak ancak burada ileride neyin yer alacağı henüz bilinmiyor. Magyar kendi ofisini tarihi kale bölgesine taşımayacağını ve parlamento yakınındaki şehir merkezinde tutacağını duyurdu.
