17 milyon emeklinin feryadını dikkate almayan iktidar 11 bin hobi bahçesinin peşine düştü. Emekliler açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışırken, yılbaşında en düşük emekli maaşına sadece 3 bin 119 lira zam yapıldı. 16 bin 881 liralık maaş 20 bin liraya çıktı. 4.9 milyon emekli 20 bin lira, emeklilerin yüzde 90’ı ise 25 bin lira ve altında maaş alıyor. ‘Kaynak yok’ denilerek emekli bayram ikramiyesine de zam yapılmadı.

Günlerdir yıkılması tartışılan tarım arazileri üzerinde bulunan hobi bahçelerinin yıkılması planı ‘Oy kaybederiz’ uyarısı üzerine yeniden değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’e “Bu konuyu yeniden çalışıp getirin, değerlendireceğiz” diye talimat verdi. TBMM Tarım Orman Komisyonundan geçen kanun teklifi Genel Kurul’da ele alınırken muhtemelen hobi bahçelerinin yıkılması konusu metinden çıkarılacak.

EMEKLİ KAN AĞLARKEN

Yüksek enflasyon ve iktidarın ekonomi politikaları en çok emekliyi vurdu. Yüzde 35’i İstanbul, Ankara ve İzmir gibi hayat pahalılığının en çok etkilediği şehirlerde yaşayan emekliler geçim mücadelesi veriyor. İktidar emeklinin ‘insanca yaşam’ talebine kayıtsız kalırken, 11 bin hobi bahçesi sahibinin ‘Yıkılmasın’ talebini duydu.

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Tayyip Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanım vatandaş çok ciddi olarak tepki gösteriyor. Hobi bahçelerinin yıkılacak olması doğru değil. Tarım Bakanlığı bunu görmüyor mu” ifadelerini kullandı.

SERT TARTIŞMA

Hobi bahçeleri, MKYK’da sert tartışmalara neden oldu. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım arazisi üzerindeki yapıların yıkılmasını savundu. Ankara Milletvekili Osman Gökçek, “Oyumuzu burada kepçeyle vereceğiz, pazarları geziyorum vatandaş bu konudan şikayetçi” dedi. Bakan Yumaklı ise “Osman sen doğru konuşmuyorsun, ben de pazar geziyorum istikamette şikayet geliyor” cevabını verdi. Gökçek de “Seçime 1.5 yıl kala vatandaşın evinin yıkılması yanlış, benim kişisel kaygım yok” dedi.