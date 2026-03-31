Batman'da akşam saatlerinde yaşanan vahşette 17 yaşındaki çocuk saldırgan apartman girişinde anne ve oğlunu kurşuna dizdi. Pınarbaşı Mahallesi 2218’inci Sokak’ta meydana gelen olayda anne Aynur Karadaş ile oğlu Dücane, tabancayla açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adresi sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Dücane Karadaş’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan anne Aynur Karadaş ise müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne Karadaş da doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında saldırının şüphelisi olarak değerlendirilen M.K. (17), Mardin’e gitmek isterken Diyarbakır yolu üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.