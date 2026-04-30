'816 Nükleer Askeri Tesisi' olarak bilinen bu yapı kapsamında, dağın içine 20 kilometreyi aşan tüneller açıldı. Kompleksin merkezinde ise yaklaşık 79 metre yüksekliğinde dev bir yer altı mağarası bulunuyor. Bu alan, nükleer silah üretiminde kullanılmak üzere planlanmıştı.

Bu dev yapının asıl amacı, nükleer silah üretiminde kullanılacak bir tesis kurmaktı. Proje, dönemin artan savaş gerilimi ve olası saldırılara karşı güvenli bir üretim alanı oluşturma hedefiyle hayata geçirildi.

Ancak yıllar süren çalışmalara rağmen tesis hiçbir zaman aktif hale getirilmedi. 1980’lerin ortasında değişen siyasi ve askeri dengeler nedeniyle proje durduruldu ve dev yer altı kompleksi kullanılmadan bırakıldı.

Uzmanlara göre bu yapı, yalnızca büyüklüğüyle değil, aynı zamanda tamamen gizli yürütülen inşa süreciyle de dikkat çekiyor. Bugün ise dünyanın en büyük insan yapımı yer altı tünel sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yıllarca gizli kalan bu dev proje, hem Soğuk Savaş’ın etkilerini hem de o dönemde ülkelerin savunma adına ne kadar ileri gidebildiğini gözler önüne seriyor.