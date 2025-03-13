18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 2025 yılı için resmi tatiller takvimi açıklandı. Yıl boyunca toplam 16 gün resmi tatil bulunuyor. Dini ve milli bayramların yer aldığı bu takvimde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ TATİL Mİ?

18 Mart'ta okullar ve iş yerleri normal düzeninde açık olacak. Ancak 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale’de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği açıklandı. Bu özel gün, anlamına uygun etkinliklerle kutlanacak.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünün ilimizde coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart 2025 Salı günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde, özel kurslarda, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir.” denildi.