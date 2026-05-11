İstanbul’un Sarıyer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında çalışan bir inşaat işçisi kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Olay, saat 13.50 sıralarında Maden Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Emre U. idaresindeki 59 AJC 567 plakalı kamyonet, seyir halindeyken yol kenarında bir iş yerinin inşaatında çalışan Türkmenistan uyruklu Arslan Orazmammedov’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Orazmammedov ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 48 yaşındaki işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Orazmammedov’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, Emre U. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin ayrıca “açıktan hırsızlık” suçundan iki ayrı kaydının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonetin yol kenarında çalışan işçiye çarptığı anlar yer aldı.

