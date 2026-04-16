Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bihter ve Barış Dinçel çiftinden üzen haber geldi. Avrupa Yakası'nın Zeynep'i Bihter Dinçel 18 yıllık eşinden boşandı, soyadı kararı ve nafaka bedeli gündem oldu.

''ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK''

Bir dönem ekranlara damga vuran Avrupa Yakası ve Geniş Aile dizilerinde hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan Bihter Dinçel, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Barış Dinçel ile yollarını ayırdı. Sabah'da yer alan habere göre; 'Şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle mahkemeye başvuran çift, 'anlaşmalı' olarak tek celsede boşandı.

ŞAŞIRTAN NAFAKA BEDELİ

Mahkeme, çiftin 15 yaşındaki çocukları Yağmur Ali'nin velayetinin ortak olmasına karar verdi. Ayrıca Barış Dinçel'in, çocuğu için aylık 25 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi.





SOYADI KARARI DİKKAT ÇEKTİ

Boşanma davasının dikkat çeken detaylarından biri ise soyadı kullanımı oldu.Yapılan anlaşma ve mahkeme kararı doğrultusunda Bihter Dinçel'in, boşandıktan sonra da eski eşinin soyadını kullanmayı sürdüreceği öğrenildi.